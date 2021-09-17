Сотрудники Ростовского электровозоремонтного завода приняли участие в Дне донора

Фото: Оксана Круглова

В донской столице, на Ростовском электровозоремонтном заводе (входит в ГК ЛокоТех) , ежеквартально проходит выездной День донора. Мобильный пункт разворачивается прямо на территории заводской поликлиники. Благодаря этому в акции может принять участие большое количество работников. Отметим, что кроме постоянных участников, которые не пропустили ни одной донации, каждый раз к выездному Дню донора присоединяются новые заводчане.

- Я уже несколько лет являюсь «Почетным донором России», но получение этого знака никогда не было моей целью, поэтому это не отменило моего участия в дальнейших донорских акциях. По статистике каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. И если моя кровь может кому-то помочь: спасти здоровье или даже жизнь, то это мой посильный вклад в оказание помощи людям, - прокомментировала свое участие в донорских акциях слесарь-электрик завода Татьяна Лушпеева.

А вот что сказала организатор и куратор данной акции, начальник отдела управления персоналом предприятия – Посохова Валерия: «День донора – это прекрасная возможность духовного сплочения коллектива компании. Для наших работников донорство является проявлением социальной ответственности, своеобразным «тихим» подвигом во имя добра. Сдавая кровь, наши работники не только спасают жизнь неизвестным им людям, но и на собранные от сдачи крови средства, оказывают целевую помощь тем, кому она необходима».

Отметим, что сегодня на заводе трудится 37 работников, награжденных знаком «Почетный донор России», и более 300 человек хотя бы единожды приняли участие в Дне донора.