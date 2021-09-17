В Ростовской области помогать в проведении капремонта собственникам, пользующимся спецсчетами, будет АНО «МОЙ ДОМ»

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В Ростовской области более 4000 многоквартирных домов формирует фонд капитального ремонта на отдельных специальных счетах. В этом случае ответственность за организацию капитального ремонта несут собственники помещений дома. Однако они не всегда понимают всех функций, связанных с капремонтом, а нехватка знаний и опыта грозит срывом сроков и ухудшением его качества.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в Ростовской области помощь в проведении капремонта на всех стадиях окажет Центр компетенции по защите жилищных прав и организации капитального ремонта «МОЙ ДОМ». Некоммерческая организация была создана при поддержке регионального министерства ЖКХ. Перед организацией стоит задача проведения капитального ремонта «под ключ» в домах, накапливающих средства на специальных счетах. Специалисты оказывают помощь и в подготовке проектной документации, ее экспертизе, организации строительно-монтажных работ и строительного контроля. Кроме того, «МОЙ ДОМ» сможет помочь в привлечении кредитных средств на капремонт по необходимости.

Как отмечает глава организации Валерий Былков, возможности капремонта в домах, находящихся на спецсчетах, более широки, чем у регионального оператора НКО «Фонд капитального ремонта».

- Важно грамотно организовать ремонт, привлечь наиболее опытные и компетентные подрядные организации и обеспечить строго целевое расходование средств, — пояснил руководитель «МОЙ ДОМ». — Приглашаем к сотрудничеству всех владельцев специальных счетов в Ростовской области!

Отметим, что в 2022 году по областной программе капремонта работы запланированы в более 120 домах, пользующихся специальными счетами.

ВАЖНО!

АНО «МОЙ ДОМ» располагается по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60 А, оф. 320. Справки по телефону 8 928 139 40 77.