В Азове открылась выставка иконописи из музея Рублева

В Азове открылась выставка, на которой представлены старинные иконы. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростовской области, в Азовском музее-заповеднике, начала работать выставка «Небесная Покровительница» из фондов музея имени Андрея Рублева.

Экспозиция «Небесная Покровительница» представлена иконами XVI – начала XX века из собрания музея имени Андрея Рублева и состоит из двух разделов.

- Первый – посвящен земному пути и чудесам Богоматери. Второй раздел представит вниманию посетителей древнейшие и наиболее популярные иконографические типы изображения Богоматери с Младенцем, а также образы, получившие распространение в более позднее время, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Среди экспонируемых произведений – икона Богоматери Бердичевской конца XVIII века, особо почитаемая казачьим воинством. Посетить выставку можно будет до 21 ноября.