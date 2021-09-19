Спикер областного Заксобрания Александр Ищенко отдал свой голос за кандидата в депутаты в Госдуму

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил избирательный участок, отдав свой голос за определенную политическую силу. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области третий день идет голосование за кандидатов в депутаты в Государственную Думу РФ. В воскресенье, 19 сентября, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил избирательный участок, отдав свой голос за определенную политическую силу. Спикер донского парламента проголосовал на своем избирательном участке в поселке Рассвет Аксайского района.

- Это важные дни в современной жизни всей страны и Ростовской области, поскольку мы выбираем на пятилетний срок состав нового российского парламента, который наделен сегодня новыми полномочиями по утверждению состава Правительства Российской Федерации, а также новыми контрольными функциями. Поэтому важно, чтобы новый состав депутатского корпуса Государственной Думы был сформирован из числа людей, которые болеют за свою страну, имеют активную жизненную позицию и готовы развивать Российскую Федерацию, - прокомментировал Александр Ищенко.

Также он напомнил, что в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов поселений.

- Мы избираем сегодня 4156 депутатов. И это тоже важнейший уровень власти, непосредственно связанный с жизнью людей в сельских, городских поселениях. И мы тоже сегодня выбираем тех людей, которые должны видеть динамику развития, понимать, как должны развиваться те или иные муниципальные образования Ростовской области, - сказал парламентарий.

Александр Ищенко также поблагодарить всех избирателей, которые участвовали в этом избирательном марафоне в первые два дня, и всех, которые проголосуют сегодня.

- Совершенно очевидно, что от активности наших жителей, от того, насколько требовательно избиратели подойдут к определению своих представителей в Государственной Думе и органах местного самоуправления, зависит то, как будет развиваться страна, область, наши города и районы, - подчеркнул депутат.

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