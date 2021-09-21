Принесли цветы и свечи: жители Ростова скорбят о погибших в Пермском университете

На площади Гагарина организовали мемориал. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сегодня, 21 сентября, в Ростове скорбят о погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете. В память о жертвах на площади Гагарина организовали мемориал, туда принесли свечи и цветы. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Известие о трагедии в вузе с болью отозвалось в сердцах ростовчан. Сегодня в Пермском крае день траура, и мы разделяем скорбь пермяков. На площади Гагарина рядом с ДГТУ мы организовали мемориал. Жители нашего города возложили цветы и зажгли свечи, - написал Алексей Логвиненко.

Трагедия в Перми произошла вчера, 20 сентября. Около 11.30 в здание ворвался вооруженный юноша и начал палить вокруг себя. В этой бессмысленной и кровавой бойне погибли шесть человек, десятки оказались ранеными. Убийцу остановил младший лейтенант полиции Константин Калинин.

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