Погода в Ростове-на-Дону на выходные 25 и 26 сентября: публикуем подробный прогноз

Суббота и воскресенье будут дождливыми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 25 и 26 сентября — подробный прогноз гидрометцентра. Синоптики ожидают дождливые и прохладные субботу и воскресенье.

25 сентября временами ожидается дождь, днем — с грозой. Ветер юго-западный — 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет составлять +13 — 15 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +8 — 10 градусов. Днем потеплеет до +16 — 18 градусов. Пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду.

В большинстве районов области в субботу также пройдет небольшой и умеренный дождь. Местами прогнозируется сильный дождь. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Будет прохладно — до +11 — 16 градусов. 26 сентября осадки сохранятся. В воскресенье будет ветренее — до 15 — 20 метров в секунду. Столбик термометра может достигать +10 — 15 градусов, по югу — до +19.