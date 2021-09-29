Суд Ростова рассмотрит дело еще одного участника беспорядков во Владикавказе

Сейчас в донской столице решают судьбу еще восьми задержанных Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове рассмотрят дело еще одного участника массовых беспорядков во Владикавказе. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Разбирательство будут вести по части 2 статьи 212 УК РФ. Поступившие материалы только зарегистрировали в Кировском районном суде. Дату первого заседания еще не утвердили, - рассказали в инстанции.

По предварительным данным, подозреваемый принимал участие в акции против самоизоляции, которую незаконно организовали в апреле 2020 года. Тогда задержали более 100 человек, 40 из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Известно, что сейчас в донской столице решают судьбу восьми участников беспорядков. Они проходят по двум уголовным делам.

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