Первый гол в мачте «Локомотив» - «Ростов» забили хозяева

Сейчас спортивная баталия в самом разгаре. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 3 октября, первый гол в мачте между «Локомотивом» и «Ростовом» забили хозяева. На 9 минуте игры отличился Константин Марадишвили. Сейчас спортивная баталия в самом разгаре.

Эту встречу команды проводят в рамках 10 тура Российской Премьер-Лиги. Играют в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени.

По первым минутам игры пока рано судить о том, кто победит в этой схватке. Однако можно утверждать, что желто-синим выпал непростой матч с довольно сильным соперником. В РПЛ «Ростов» и «Локомотив» провели уже 54 встречи, и только шесть из них завершились для донской команды победой. Ещё в 16 случаях была ничья. Последний раз в противостоянии с москвичами - это было в 2019 году - ростовские футболисты одержали вверх со счётом 2:1.