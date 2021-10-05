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Общество5 октября 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 5 октября 2021: ураганный ветер прогнозируют синоптики

Рассказываем, какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 октября 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Серьезных осадков ни в городе, ни по области не ожидается.

Серьезных осадков ни в городе, ни по области не ожидается.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 5 октября 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, чего ожидать во вторник в донской столице.

Температура составит +15 — 17 градусов. Серьезных осадков не ожидается Ветер северо-восточный и восточный — до 6 — 11 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

Ночью в отдельных районах области пройдет небольшой дождь. Днем существенных осадков не будет. Синоптики прогнозируют сильный ветер — до 12 — 14 метров в секунду, временами возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем может достигать + 12 — 17 градусов.