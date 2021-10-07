В Ростове интернет-аферист выманил у женщин 1,2 млн рублей

Свою вину в суде мужчина так и не признал Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове интернет-ловелас, который выманивал у женщин деньги, получил 4 года и 6 месяцев колонии строго режима. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточнили в инстанции, аферист промышлял в соцсетях: знакомился, вел задушевные разговоры, а потом под надуманными предлогами просил деньги. В итоге ему удалось разжалобить двух собеседниц, в общей сложности они перечислили «страдальцу» 1,2 млн рублей.

Мужчина забрал всю сумму себе и потратил по своему усмотрению, а про долги сразу же забыл и возвращать не стал. Тогда ему было 30 лет. Еще через три года после этого, уже в суде, преступник и вовсе не признал себя виновным. К слову, он уже был ранее дважды судим за мошенничество.

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