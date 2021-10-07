В Ростовской области реализуют 20 проектов «первичек» «Единой России»

Фото: предоставлено Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия»

В Ростовской области сразу 20 проектов первичных отделений «Единой России» стали победителями в общероссийском конкурсе в 2021 году и получили финансирование на выполнение.

Проекты направлены на то, чтобы повысить комфортность окружающей среды, расширить возможности для самообразования детей и молодежи, сделать доступней спорт.

- Наши первичные отделения действуют повсеместно и знают, каких улучшений ждут люди. Поэтому идеи этих проектов возникли не случайно, их подсказали сами жители. Важно, что такие проекты в конкретном деле объединяют наших партийцев, сторонников, активную молодежь, - рассказал секретарь Ростовского регионального отделения партии, спикер донского парламента Александр Ищенко.

Фото: предоставлено Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия»

Так, в рамках реализации проектов в Донецке отремонтируют мост между двумя шахтерскими поселками, где проживают около 10 тысяч человек.

Еще один проект сделает более удобным посещение фельдшерско-акушерского пункта в поселке Саркел Цимлянского района. Там уже выложены плиткой дорожки и площадка у ФАПа, появились навесы, скамейки и освещение.

Часть проектов относится к детскому образованию и семейному досугу. Например, в Советском районе Ростова-на-Дону у городской детской библиотеки откроют «читательский дворик». Юные ростовчане смогут проводить время с книгой на открытом воздухе.

В Ворошиловском же районе проект «первички» помог запустить онлайн-площадку для обучения одаренных детей.

А в Белой Калитве, и станице Романовской Волгодонского района уже открыли новые детские площадки.

Немало инициатив связано с поддержкой массового спорта. В первых числах октября в одной из станиц Дубовского района появилось поле для мини-футбола. В сложный период пандемии, когда ограничена возможность участия в выездных соревнованиях, молодые спортсмены смогут тренироваться и поддерживать физическую форму там.

Фото: предоставлено Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия»

В поселке Красногорняцкий Октябрьского района установили комплекс уличных тренажеров, который удачно дополнил зону отдыха для его жителей.

Площадка с тренажерами появилась и в поселке Фрунзе города Шахты. А в Веселовском сельском поселении на пляже создали условия для воркаут-тренировок.

Парк райцентра Тарасовский украсили фигурные композиции, где сейчас с удовольствием прогуливаются и фотографируются жители поселка всех возрастов.

Добавим, всероссийский конкурс социально значимых проектов своих первичных отделений партия проводит уже несколько лет. Число таких проектов из Ростовской области, получающих грант на реализацию, ежегодно растет.