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Происшествия9 октября 2021 19:19

13 лет в колонии проведет ростовчанин за двойное покушение на убийство

Он ударил в шею канцелярским ножом мужчину и девочку
ТИХОНОВА Татьяна
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В один день мужчина напал на взрослого и на подростка. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

В один день мужчина напал на взрослого и на подростка. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя Ростова-на-Дону. Он признан виновным в покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.

- По версии следствия, днем 20 сентября 2020 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сидящему на лавочке на улице Штахановского в Ростове ранее не знакомому мужчине и, попросив сигареты, беспричинно, нанес ему канцелярским ножом удар в область шеи. Мужчина смог оказать активное сопротивление, в результате чего злоумышленник скрылся, - рассказали в пресс-службе.

В тот же день мужчина, находясь на детской площадке, беспричинно, схватил 14-летнюю девочку за волосы и нанес ей канцелярским ножом один удар в область шеи. Девочке удалось вырваться и убежать с места происшествия. В дальнейшем она обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, осужденный, после совершенных преступлений, действуя из хулиганский побуждений, беспричинно нанёс удар ногой по заднему крылу автомобиля марки «Kia Cerato», припаркованному по ул. Штахановского в г. Ростове-на-Дону, в результате чего автомобилю были причинены повреждения, а собственнику транспортного средства значительный ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на 1 год.

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