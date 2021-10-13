8 лет тюрьмы грозит подозреваемому в массовом отравлении на ТАНТК имени Бериева

В суде Таганрога сейчас рассматривают дело об отравлении таллием Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге сторона обвинения запросила 8 лет тюрьмы для подозреваемого по делу об отравлении таллием на ТАНТК имени Бериева. Срок озвучили на судебных слушаниях вчера, 12 октября.

Известно, что на скамье подсудимых находится бывший инженер предприятия Владислав Шульга. Его задержали еще в апреле 2018 года. Сначала мужчина дал признательные показания, но затем от них отказался и заявив, что на него оказывали давление.

По официальной версии, специалист поссорился с сотрудником из юридического отдела и решил проучить его. Для этого в своем гараже из припоя он получил таллий, который подсыпал в бутыли с водой. После этого отравились обидчик мужчины и еще 29 человек. Яд серьезно подорвал здоровье пострадавших.

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