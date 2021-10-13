Губернатор предложил учредить в Ростовской области медаль Алексея Береста

Идею о новой награде должны обсудить депутаты Заксобрания. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев предложил учредить в Ростовской области медаль Алексея Береста. Эту идею в ближайшее время должны обсудить депутаты Заксобрания, сообщает сайт донского правительства.

Предполагается, что награду должны вручать за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Также этой награды могут удостоить за успешную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. Медаль в том числе будет основанием для получения звания ветерана труда Ростовской области.

Младший лейтенант Алексей Берест 30 апреля 1945 года водрузил Знамя Победы на куполе Рейхстага. Также он вел переговоры с остатками немецкого гарнизона, призывая к капитуляции. Службу в Вооружённых силах закончил в 1948 году в Севастополе. Затем переехал на донскую землю и устроился на завод «Ростсельмаш». 3 ноября 1970 года Алексей Берест погиб, спасая девочку из-под колёс поезда.

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