«Народная программа станет основой для работы «Единой России» и депутатов в Ростовской области»: Александр Ищенко - о наказах избирателей

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко прокомментировал работу с наказами избирателей. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко на заседании президиума регионального политсовета партии сообщил, что предложения, инициативы и наказы в народную программу «Единой России», поступившие в ходе избирательном кампании, станут основой для работы депутатов от партии в Госдуме, областном парламенте, муниципалитетах.

Александр Ищенко уточнил, что дончане за несколько месяцев направили в народную программу «ЕР» более 200 тысяч наказов, около 30-40 тысяч из которых касаются конкретных объектов или конкретных ситуаций. В частности, речь идет о благоустройстве территорий, строительстве и ремонте дорог.

Александр Ищенко уточнил, что дончане за несколько месяцев направили в народную программу «ЕР» более 200 тысяч наказов. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

А еще – о развитии здравоохранения и образования, социальной поддержке многодетных семей, пожилых людей, о помощи предпринимательству.

- Это основные вопросы, прозвучавшие от людей. Весь объем предложений будет структурирован, чтобы определить задачи по их реализации для парламентариев в Государственной Думе, депутатов областного и местного уровней, - прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России».

Также Александр Ищенко добавил, что такая работа в рамках «депутатского треугольника» потребует четкого взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Отметим, что в формировании народной программы на Дону вместе с жителями активно участвовали общественные организации, экспертные и профессиональные сообщества.