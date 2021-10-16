В Ростове будут судить мужчину, который более десяти раз ударил жену ножом

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве жены. По версии следствия, преступление произошло 31 июля этого года.

Правоохранители считают, что в этот день обвиняемый был дома со своей 28-летней женой. Между ними завязалась ссора, и мужчина напал на девушку. Он не менее 11 раз ударил девушку ножом и самодельным металлическим орудием. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время он находится под арестом. Скоро обстоятельства этого дела начнут рассматривать в Железнодорожном суде.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в донском управлении следственного комитета России.