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Общество16 октября 2021 15:23

Ростовская область побила очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом

Число подтвержденных случаев снова превысило показатели предыдущих дней
Михаил СТРИЖЕВ
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Общее число зараженных превысило 147 тысяч человек.

Общее число зараженных превысило 147 тысяч человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. 16 октября власти сообщили о 570 новых заболевших — это наибольше число с начала недели.

Количество инфицированных начало увеличиваться 13 октября. В среду подтвердился 541 случай заболевания. В четверг заболели 552 человека, в пятницу — 567. Но абсолютный рекорд недели был достигнут в субботу.

Напомним, общее число зараженных с начала пандемии составляет 147 069 человек. Выздоровели за это время 125 215 пациентов, скончались 7 273 заболевших.