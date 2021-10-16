Ростовская область побила очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом

Общее число зараженных превысило 147 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. 16 октября власти сообщили о 570 новых заболевших — это наибольше число с начала недели.

Количество инфицированных начало увеличиваться 13 октября. В среду подтвердился 541 случай заболевания. В четверг заболели 552 человека, в пятницу — 567. Но абсолютный рекорд недели был достигнут в субботу.

Напомним, общее число зараженных с начала пандемии составляет 147 069 человек. Выздоровели за это время 125 215 пациентов, скончались 7 273 заболевших.