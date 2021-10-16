В День древонасаждения в Ростове высадили 3,3 тысячи деревьев

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону в День древонасаждения высадили 3,3 тысячи деревьев. Об этом сообщили в администрации города.

В акции приняли участие более пяти тысяч жителей. Люди посадили сосны, ели, клены, липы, дубы, акации, рябины и платаны. На территории Змиевской балки появилась кленовая аллея, состоящая из 2,4 тысячи кустарников: розы, барбариса, спиреи, можжевельника. Деревья также появились возле больниц, школ, управляющих компаний и других организаций.

Кроме того, на некоторых участках жители могли посадить семейное дерево. Посадки прошли в парках Дружба и парке имени Собино, на улицах Вятской, Черевичкина и многих других.

Посадка деревьев в Ростове-на-Дону продлится до середины декабря.