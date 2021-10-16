В Ростове закрыли предприятие, загрязнявшее воздух

Фото: региональное отделение ОНФ.

В Ростове-на-Дону приостановили работу предприятия в Левенцовском микрорайоне. Такое решение принял Советский районный суд, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

По словам представителя организации Натальи Петруненко-Сундеевой, жители Левенцовки несколько лет жаловались на загрязнение воздуха. Кроме того, у некоторых из них из-за постоянных выбросов загрязняющих веществ обострились заболевания дыхательных органов.

Активисты предполагали, что что на предприятии использовали полипропилен, что и приводило к выбросам. Представители предприятия говорили, что у них нет вредного производства. Однако, говорят в ОНФ, решение суда убедило их в правоте.

Теперь в организации требуют, чтобы производитель ликвидировал выбросы, а также запустил очистные сооружения, необходимые при производстве полипропиленовой нити. Пока же деятельность приостановлена на 90 дней. В Общенародном российском фронте отметили, что будут и дальше контролировать ситуацию.

— Решение Советского суда говорит о том, что нас просто обманывали, как обманывали простых жителей Левенцовки, которые страдали от выбросов в первую очередь. Это вопиющая ситуация, и мы, как говорится, додавим ее до конца, — говорится в сообщении ОНФ.