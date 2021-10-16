В Ростове образовалась многокилометровая пробка перед мостом на Малиновского

Движение затруднено вдоль Кумженской рощи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону образовалась многокилометровая пробка. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Яндекс.Карты».
По данным сервиса, затор растянулся на Кумженской улице, вдоль Кумженской рощи. Водители стоят в пробке от Кумженской, 1В до пересечения с Всесоюзной улицей.
Фото: yandex.ru/maps.
Проезд также сильно затруднен на улице Носадзе от Всесоюзной до пересечения с улицей Малиновского. Не свободна и сама улица Малиновского. Особенно сложная ситуация — от проспекта Стачки до улицы Колодезной.
Напомним, сейчас мост на Малиновского лишь частично открыт для движения общественного транспорта и автомобилей. Ранее в минтранспорта пообещали, что все шесть полос путепровода откроют в ноябре.