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Общество16 октября 2021 20:57

В ростовском зоопарке вылечили зубы шимпанзе и пуме

Животные хорошо перенесли лечение у стоматолога
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: ростовский зоопарк.

Фото: ростовский зоопарк.

В зоопарке Ростова-на-Дону прошла конференция ветеринаров. В рамках мероприятия медики вылечили зубы пуме Комале и шимпанзе Тайсону.

Лечение животных продемонстрировали в рамках мастер-класса. Специалисты проверили состояние зубов обитателей зоопарка с помощью УЗИ и рентгена. После медики приступили к лечению Тайсона и Комали под седацией. Кроме того, они дали рекомендации по дальнейшему содержанию пациентов.

— Наши животные после проведения ветеринарных манипуляции чувствуют себя хорошо, — рассказали в пресс-службе ростовского зоопарка.