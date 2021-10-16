В ростовском зоопарке вылечили зубы шимпанзе и пуме

Фото: ростовский зоопарк.

В зоопарке Ростова-на-Дону прошла конференция ветеринаров. В рамках мероприятия медики вылечили зубы пуме Комале и шимпанзе Тайсону.

Лечение животных продемонстрировали в рамках мастер-класса. Специалисты проверили состояние зубов обитателей зоопарка с помощью УЗИ и рентгена. После медики приступили к лечению Тайсона и Комали под седацией. Кроме того, они дали рекомендации по дальнейшему содержанию пациентов.

— Наши животные после проведения ветеринарных манипуляции чувствуют себя хорошо, — рассказали в пресс-службе ростовского зоопарка.