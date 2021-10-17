Ростовчанам рассказали о опасности антибиотиков при коронавирусе

Антибиотики могут нанести вред организму. Фото: Анастасия Осипова

Ростовчанам рассказали об опасности приема антибиотиков при коронавирусе. Действие препаратов на организм описали в горздраве.

Некоторые пациенты принимают антибиотики для профилактики бактериальных осложнений инфекций. Однако делать этого нельзя. Во-первых, из-за долгого приема препаратов, при возникновении осложнения многие из них уже не помогут.

— Целыи ряд препаратов может утратить свое деи ствие из-за формирования резистентности к нему у бактерии . И на деле пациенту приходится повторно проходить курс антибиотикотерапии, но уже более сильными препаратами широкого спектра деи ствия, — пояснили в горздраве.

Кроме того, из-за применения антибиотиков у пациента может развиться дисбактериоз. В этом случае устойчивы микроорганизмы смогут вторично размножаться. Это в свою очередь может привести к появлению вторичных инфекций.

В управлении здравоохранения напомнили, что антибиотики можно принимать только по показаниям.