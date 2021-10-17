В Ростовской области за сутки скончались 30 зараженных коронавирусом

Пациенты страдали от хронических заболеваний. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердилось смерть 30 зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Жертвами ковида стали 20 женщин: младшей из них был 51 год, старшей 90 лет. От опасной инфекции скончались десять мужчин в возрасте от 39 до 87 лет. Все они страдали от сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии ковид унес жизни 7 303 человек.

Выздоровел за сутки 201 заболевший. За все время пандемии вылечились 125 416 пациентов.

Напомним, за сутки ковидом заразились 579 жителей Ростовской области, а случаи заболевания выявили в 55 городах и районах. Общее число зараженных за все время достигло 147 648.