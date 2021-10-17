В районе Ростова нашли непригодное бомбоубежище

Сейчас бомбоубежище не сможет защитить от ядерной или химической атаки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону нашли бомбоубежище, которое непригодно для защиты жителей во время ядерной или химической атаки. Бункер в Пролетарском районе проверили прокуратура.

По данным Don24, бомбоубежище не поддерживалось в состоянии боевой готовности. Поскольку техническое состояние никто не контролировал, в данный момент укрытие не сможет выполнять главную функцию — защищать людей в случае угрозы.

Сейчас бомбоубежище находится в собственности коммерческой организации, а не государства. Однако, как пояснил источник издания, владелец бункера по закону обязан проводить мероприятия по гражданской обороне.

Правоохранители и суд обязали собственников привести убежище в надлежащее состояние.