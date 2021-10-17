В Ростове обнаружили опасный провал возле опоры Ворошиловского моста

Провал появился на склоне возле опоры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону общественная группа «Поток» обнаружила провал на склоне возле опоры Ворошиловского моста. Об этом рассказал координатор объединения Александр Сушков.

По словам Сушкова, размер провала — десять на пять метров, глубина — около четырех метров. Активисты считают, что провал мог образоваться на по разным причинам.

— Дала о себе знать геологическая неустойчивость склона. Склон интенсивно размывается дождем, так как ливневые потоки на этом месте не организованы никак. В данном месте отсутствуют бетонные плиты, — говорится в сообщении Сушкова.

Он также обратил внимание на то, что при формировании склона не проводились какие-либо укрепительные работы. По словам Сушкова, это ставится очевидно после наблюдения за срезом провала.

Общественная группа сообщила о ситуации в администрацию и прокуратуру. Ответа они пока не получили.