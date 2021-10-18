В Ростове-на-Дону до 29 октября бесплатная вакцинация животных против бешенства

Собакам и кошкам могут сделать прививку на выезде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове до 29 октября продолжается плановая выездная вакцинация собак и кошек против бешенства. Об этом сообщили в донском Управлении ветеринарии.

Так, в ближайшие две недели прививку можно сделать в Октябрьском, Ворошиловском, Кировском, Пролетарском районах донской столицы, а также в микрорайоне Суворовском. Для этого нужно подойти с 13:00 до 15:00 к специалистам по конкретным адресам.

- Вакцина применяется отечественная, а сама процедура занимает не более 5 минут, - добавили в Управлении. - А в государственных ветеринарных лечебницах Ростовской области бесплатную прививку от бешенства питомцу можно сделать в течение всего года.

Там же напомнили, что бешенство является особо опасным заболеванием, как для человека, так и для животного. Единственной защитой от вируса является ежегодная вакцинация домашних питомцев. Прививку нужно делать всем животным, начиная с двух месячного возраста.

КОНКРЕТНО

Где узнать про вакцинацию от бешенства

г. Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 106, т. 264-68-19.

г.Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;

г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

г.Ростов-на-Дону, ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50;

г.Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, т. 210-80-90;

г.Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 12, тел. +310-91-77.

Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Венеры, 21, тел. + 270-03-93.