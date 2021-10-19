В части Батайска и Ростова отключат холодную воду

Жители сразу двух городов могут остаться без воды на какое-то время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители сразу двух городов Ростовской области могут остаться без воды на какое-то время. Об этом сообщили в "Водоканале".

Так, в четверг, 21 октября с 09:00 до 12:00 будет прекращено водоснабжение в границах западной части Батайска. А вот с полудня того же дня до шести утра следующего водоснабжение будет восстановлено с ограниченным давлением. А полное завершение работ запланировано на 06:00 пятницы, 22 октября. Как объяснили коммунальщики, причина неудобств – работы с переключением вновь построенного водопровода по улице Северной.

Кроме того, с 08:30 до 17:00 четверга, 21 октября, краны опустеют в некоторых домах жителей уже Ростова-на-Дону. Так, водоснабжение будет отсутствовать в границах: ул. города Ле-Ман, от пр. Коммунистический до ул.2-я Краснодарская; пр. Коммунистический, 37;37/2; 35/3.

Кроме того, с пониженным давлением вода будет подаваться в границах городской больницы № 20, что в Западном жилом массиве. Причина – в переврезке вновь проложенного трубопровода.