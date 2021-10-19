В Ростове запретят бросать электросамокаты на улицах

Теперь арендованные самокаты могут эвакуировать Фото: Попова Екатерина

О парковке самокатов подробно рассказал глава департамента транспорта Христофор Ермашов на восьмом заседании гордумы во вторник, 19 октября. По его словам, брошенные на улицах самокаты портят вид города и затрудняют движение для пешеходов.

- В настоящее время наблюдается рост числа электросамокатов с целью дальнейшего их проката. Самокаты пользователями оставляются хаотично, что затрудняет движение пешеходов и снижает привлекательность города, - отметил Ермашов.

Так правилами благоустройства предлагается внести запрет на размещение средств индивидуальной мобильности на территории Ростова вне пунктов размещения или прокатов таких средств. При чем создавать парковки должны будут операторы, которые и сдают электросамокаты в аренду.

Также в дальнейшем планируется установить требования к единообразию их внешнего вида.

На данный проект поступили возражения прокураторы. Дело в том, что в проекте есть недоработки. Судя из документа, эвакуировать могут и личный самокат горожанина. Но депутаты пообещали учесть все замечания и исправить спорные моменты.