В Ростовской области осудили полицейского, «выбивавшего» признательные показания

Суд вынес приговор бывшему полицейскому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили экс-оперуполномоченного группы уголовного розыска отделения ОМВД по городу Гуково. Юрия Воронина обвиняли в превышении должностных полномочий.

Суд установил, что Воронин физически и морально издевался над человеком во время допроса. Оказавшись под давлением, мужчина сознался в краже, которую на самом деле не совершал. С помощью признательных показаний полицейский хотел увеличить показатели работы.

Позже в отношении Воронина возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его уволили из органов внутренних дел.

Юрия Воронина признали виновным в совершении преступления. Он получил реальный срок.

— Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года, — прокомментировали в донском управлении следственного комитета.