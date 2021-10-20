Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 17:14

На Ростовской АЭС прошли командно-штабные учения

В них приняло участие 150 человек и задействовано 12 единиц специальной автотехники
Наталья ВЕСНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Основные учебные события происходили на плотине водоема-охладителя. К выполнению учебных задач были привлечены группа аварийного реагирования, нештатная спасательная группа АЭС, ведомственное формирование Волгодонскатомэнергоремонта, работники ООО «Волгодонская АЭС - Сервис», специалисты МСЧ №5 и бойцы 9-го специального отдела управления Федеральной противопожарной службы №72. Всего в командно-штабных учениях приняли участие 150 человек. Во время учений было задействовано 12 единиц специальной и инженерной автотехники в том числе мобильный пункт управления (подвижной узел связи).

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Руководил учениями директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Командно-штабные учения на Ростовской АЭС проводятся по графику и являются составной частью комплекса мер по обеспечению безопасности атомной станции, персонала АЭС и населения.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Энергоблоки №2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте, никакие вмешательства в работу атомной станции, связанные с тренировкой, не были предусмотрены и не проводились. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории соответствует естественным фоновым значениям.