На Ростовской АЭС прошли командно-штабные учения

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Основные учебные события происходили на плотине водоема-охладителя. К выполнению учебных задач были привлечены группа аварийного реагирования, нештатная спасательная группа АЭС, ведомственное формирование Волгодонскатомэнергоремонта, работники ООО «Волгодонская АЭС - Сервис», специалисты МСЧ №5 и бойцы 9-го специального отдела управления Федеральной противопожарной службы №72. Всего в командно-штабных учениях приняли участие 150 человек. Во время учений было задействовано 12 единиц специальной и инженерной автотехники в том числе мобильный пункт управления (подвижной узел связи).

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Руководил учениями директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Командно-штабные учения на Ростовской АЭС проводятся по графику и являются составной частью комплекса мер по обеспечению безопасности атомной станции, персонала АЭС и населения.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Энергоблоки №2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте, никакие вмешательства в работу атомной станции, связанные с тренировкой, не были предусмотрены и не проводились. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории соответствует естественным фоновым значениям.