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Общество20 октября 2021 17:30

Власти разъяснили, как будет фиксироваться время отъезда из Ростовской области

Ранее всех уезжающих более чем на 72 часа обязали сдавать ПЦР-тесты
Михаил СТРИЖЕВ
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Тест могут не сдавать только те, кто имеет сертификат о прививке и справку о перенесенном заболевании.

Тест могут не сдавать только те, кто имеет сертификат о прививке и справку о перенесенном заболевании.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном правительстве рассказали, как будет фиксироваться время отбытия из Ростовской области. Власти также пояснили, в какие сроки придется сдать ПЦР-тест после возвращения.

Напомним, с 20 октября всем уезжающим из Ростовской области более чем на 72 часа придется сдавать ПЦР-тест. При этом до получения его результатов жителям придется соблюдать режим самоизоляции.

— Течение 72 часов начинается с момента фактического пересечения границы Ростовской области. Фиксировать факты пересечения можно любыми доступными способами, — пояснили в региональном правительстве.

Сдать тест на коронавирус можно на следующий день после приезда, но не позднее. Тем, кто уехал раньше 20 октября, тест можно не сдавать. Такая обязанность также не распространяется на тех, кто имеет справку о прививке или перенесенном заболевании.