В Ростове объявили День тюльпанонасаждения и высадят 5 тысяч цветов

Теперь высадка тюльпанов в Ростове станет доброй городской традицией. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграме

В Ростове-на-Дону появится новая традиция в озеленении города. В воскресенье, 24 октября, в Покровском сквере впервые проведут День тюльпанонасаждения и посадят 5 тысяч цветов. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Первую «зеленую» акцию планируем провести уже в это воскресенье, 24 октября, в Покровском сквере. По обе стороны от храма высадим 5 тысяч тюльпанов, - рассказал сити-менеджер и пригласил ростовчан поучаствовать. - Принять участие в семейном празднике и заложить в землю луковицы тюльпанов в историческом центре Ростова смогут все желающие. А уже весной будем наслаждаться их цветением.

Градоначальник напомнил, что в проведение фестиваля тюльпанов «Воспетая степь» в заповеднике «Ростовском» стало уже доброй традицией. Именно в донском крае растут дикие тюльпаны. Местные жители называют степные первоцветы ласково — лазориками.