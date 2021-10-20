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Общество20 октября 2021 18:01

Проспект Ворошиловский в Ростове хотят сделать односторонним

Автомобили смогут ездить только в направлении с севера на юг
Михаил СТРИЖЕВ
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Одну полосу выделят для общественного транспорта.

Одну полосу выделят для общественного транспорта.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Проспект Ворошиловский в Ростове-на-Дону хотят сделать односторонним. Такая идея изложена в программе комплексного развития транспортного инфраструктуры.

Сейчас полосы для общественного транспорта находятся в правых рядах. Согласно программе, их уберут, а для автобусов выделят целую полосу по четной стороне проспекта. При этом немаршрутный транспорт будет двигаться в направлении с севера на юг. Движение в противоположном направлении будет организовано на проспекте Соколова.

Напомним, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова утвердили на восьмом заседании городской думы. Реализация изложенных в проекте изменений планируется с 2021 по 2025 год и в период до 2035 года.