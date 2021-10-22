«Неделя без турникетов»: на Ростовском электровозоремонтном заводе проходит всероссийская профориентационная акция

Автор фото: Оксана Близнюкова

В донской столице, на Ростовском электровозоремонтном заводе вторую неделю проходит акция «Неделя без турникета». Благодаря ей студентам ростовских образовательных учреждений представилась возможность увидеть «закулисье» завода, являющегося одним из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли.

Организатором акции выступил «Союз машиностроителей России». Начиная с 2015 года «Неделя без турникетов» традиционно проходит дважды в год: в апреле и октябре.

Акция направлена на повышение интереса у молодежи к инженерным и рабочим специальностям, увеличение кадрового потенциала в отрасли.

Отметим, что экскурсия на предприятие начинается с музея. Ребята в сопровождение экскурсовода обошли все выставочные экспозиции, познакомившись с фактически полуторавековой историей предприятия: начиная от основания Главных мастерских Владикавказской железной дороги до наших дней.

С особым интересом гости музея задержались у стенда с архивными фотографиями конца 19 века, на которых запечатлены старинные станки, мостовые краны той эпохи и дореволюционные постройки.

Автор фото: Оксана Близнюкова

Но наибольшие эмоции, безусловно, вызвало производство. Увлекательную экскурсию по нему провели главный инженер отдела по развитию производственных систем Анастасия Мосенцева и ведущий технолог технического отдела Владислав Алексеенко.

По окончанию экскурсии своими впечатлениями поделились студенты техникума ФГБОУ ВО РГУПС, осваивающие специальность «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

- Во время посещения Ростовского ЭРЗ возникла масса положительных эмоций. Мне очень понравились технологии ремонта: завод буквально дает вторую жизнь электровозам. Восхищен длинной историей предприятия, - сказал один из студентов.

Отметим, начиная с 2015 года Ростовский электровозоремонтный завод ежегодно принимает участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Даже в разгар пандемии в 2020 году, когда был введен ряд ограничений, предприятие не отказалось от участия в акции. Экскурсии тогда прошли в онлайн-формате, что позволило расширить географию участников и охватить не только учебные заведения Ростова, но и Ростовской области.