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Общество22 октября 2021 15:41

В Таганроге придумали, как избавить пассажиров от случайности оплатить проезд несколько раз

Повторно оплатить картой можно через семь секунд после первой попытки
Попова Екатерина
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Повторно оплатить картой можно теперь через семь секунд после первой попытки

Повторно оплатить картой можно теперь через семь секунд после первой попытки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге произошли изменения в настройках валидаторов. Об этом сообщается в группе ВК «Таганрогский трамвай».

- Теперь повторно применять транспортную и банковскую карту можно с интервалом в 7 секунд. Это позволит оплачивать одной карточкой проезд нескольких человек – группы друзей или семьи, - уточняется в сообщении.

Небольшой интервал был сделан специально, чтобы пассажир по случайности не смог заплатить за себя дважды. Таганрожцы в комментариях под постом отмечают, что после изменений действительно стало удобней.

Напомним, транспортной и банковской картой оплатить проезд в Таганроге можно только по полному тарифу. А льготные билеты по-прежнему продает только кондуктор.