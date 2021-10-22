В Волгодонске материально-техническая база секции картинга пополнилась на 2,5 млн. рублей благодаря атомщикам

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС.

В Волгодонске Ростовской области бюджетное учреждение «Станция юных техников» по программе благотворительной помощи образовательным организациям получила от Ростовской атомной станции материально-технические средства для секции «Картинг». В частности, четыре карта класса «Мини», «Супер мини», «Кадет», «Национальный» общей стоимостью более 1 миллиона рублей, а также шлемы, специальные комбинезоны, обувь, перчатки, дождевики, большой запас шин и различные комплектующие еще на 1,5 миллиона рублей. По словам педагогов подарок получился дорогим во всех смыслах: и потому, что очень необходимый и потому, что от добрых старых друзей.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС.

- Станция юных техников никогда не забудет этого. И я помню еще те годы, когда атомная станция строила нам картодром. У нас еще очень много планов и я думаю, что мы вместе с вами обязательно их реализуем. Вместе мы - сила! Передайте пожалуйста от нас слова благодарности руководству Концерна и лично директору Ростовской АЭС Андрею Александровичу Сальникову, - попросила присутствующих атомщиков директор образовательного учреждения Людмила Рязанкина.

Секция «картинг» на Станции юных техников появилась в 1968 году. Она и сегодня является одним из основных спортивно-технических направлений учреждения. Это единственная в городе спортивно-техническая секция, где обучаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. При чем как мальчики, так и девочки. Более чем за полувековую историю педагоги секции воспитали несколько поколений юных гонщиков, призеров и победителей областных и всероссийских соревнований: от Чемпионов СССР до Чемпионов России. Но не только грамотному вождению обучают здесь подростков. Программа секции «картинг» предполагает допрофессиональную подготовку по специальностям слесаря, токаря, авто-слесаря. И что не менее важно, картинг воспитывает у подрастающего поколения высокие морально-волевые качества: самообладание, целеустремленность, трудолюбие, внимание, смелость, мужество, решительность.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС.

- Я видел с каким восхищением и азартом мальчишки гоняют на картах. И приятно, что наши гонщики всегда были лучшими. В первую очередь благодаря своим педагогам, которые вкладывают душу и передают свой опыт ребятам, воспитывая в них лидерские качества и стремление побеждать. Я надеюсь, что этим оборудованием мы сделали свой посильный вклад к копилку будущих побед, которые, я уверен, вас обязательно ждут впереди, - обратился к директору и педагогам секции «картинг» и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Пётр Горчанюк.

Ольга Ряшнова