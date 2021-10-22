В Ростовской области двух женщин парализовало после коронавируса

Фото: Олег Укладов.

В Ростовской области двух женщин парализовало после перенесенного коронавируса. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в медицинских кругах.

По словам источника, одна из пациенток — 32-летняя учительница из небольшой станицы. Она переносила коронавирус в легкой форме, поэтому лечилась дома. Однако болезнь дала осложнения на нервную систему, из-за чего у нее отнялись руки и ноги. Вот уже два месяца женщина пытается восстановиться после ковида, но пока безуспешно.

О еще одной пациентке 46 лет. Она работает в одном из судов Ростова-на-Дону. Подробности ее лечения неизвестны.

Напомним, в Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 592 человека. В стационаре проходят лечение 4 872 пациента, 52 из них — в тяжелом состоянии. Скончались 36 заболевших, вылечились 387.

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