Погода в Ростовской области в выходные 23 — 24 октября 2021: резкое похолодание и дожди

Температура может снизиться до +8. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростовской области в выходные 23 — 24 октября 2021 — публикуем прогноз гидрометцентра. Синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду.

23 октября температура составит +12 — 17 градусов, по югу — до +20. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Вечером местами небольшой дождь, в остальное время — без серьезных осадков. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

Ночью столбик термометра снизится до +5 — 10 градусов, а по северу и западу — до нуля. Днем будет также прохладно — до +8 — 13 градусов. Пройдет небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра — до 5 — 10 метров в секунду.