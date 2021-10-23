ФК «Ростов» открыл счет в матче с ФК «Арсенал»

"Желто-синие" забили два гола уже в первом тайме. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В Ростове-на-Дону начался матч ФК «Ростов» с ФК «Арсенал». Игроки встретились на поле желто-синих в рамках в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ. И уже в первом тайме наши игроки забили сразу два гола в ворота соперника.

Первый гол сразу после желтой карточки забил Кенто Хашимото. А следом Али Соу удвоил преимущество "Ростова". В итоге табло показало счет 2:0 в пользу нашей команды.

Кстати,второй мяч влетел в сетку ворот "Арсенала" очень быстро после первого, подача от правого углового флажка в исполнении Полоза последовала на ближнюю штангу, от плеча Хашимото снаряд полетел на Соу, который из вратарской занес мяч в сетку.

Как сообщили в пресс-службе администрации донской столицы, в связи с этим с 15:00 до 19:00 для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж».

Кстати, «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию матча. Посмотреть ее можно здесь.

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