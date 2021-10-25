Заморозки и сильный ветер прогнозируют в Ростове-на-Дону на следующей неделе

Столбик термометра может опуститься до -4 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на следующей неделе прогнозируют морозы и сильный ветер. Рассказываем, чего ожидать от погоды с 25 по 29 октября.

В первой половине недели погода будет прохладной, но ясной. С 25 по 27 октября осадков не ожидается, а температура будет составлять +5 — 7 градусов. По ночам во вторник и среду синоптики обещают заморозки до -4 градусов. В понедельник и среду прогнозируется сильный ветер — до 8 — 10 метров в секунду.

В ночь на четверг, 28 октября, столбик термометра опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит всего 2 — 3 метра в секунду, дождя не будет. В пятницу похолодает до +7 — 8 градусов, но погода все так же будет ясной и почти безветренной.