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Происшествия26 октября 2021 10:43

В Батайске мужчина надругался над 9-летней школьницей

ЧП произошло на окраине города. Подозреваемый задержан
ЛЫСЕНКО Татьяна
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Подозреваемого задержали.

Подозреваемого задержали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Батайске Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над школьницей. По версии следствия, инцидент произошел 25 октября на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

- 43-летний подозреваемый, находясь возле нежилых помещений, пользуясь отсутствием рядом посторонних лиц, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней школьницы, - рассказали в региональном следкоме.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В ходе расследования уголовного дела назначено проведение всех необходимых по делу судебных экспертиз, - добавили в ведомстве.