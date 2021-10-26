Под Ростовом экс-полицейского за участие в ДТП приговорили к семи годам

Азовский городской суд приговорил теперь уже экс-полицейского к солидному тюремному сроку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области экс-полицейского приговорили к семи годам лишения свободы за участие в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в ноябре прошлого года сотрудник полиции выехал из Азова в Батайск за рулем своего «Мерседес Бенц». В суде удалось доказать, что мужчина сбил пешехода на обочине, который от полученных травм скончался на месте происшествия. После этого страж порядка погрузил погибшего в свое авто и спрятал тело в лесополосе.

В итоге, Азовский городской суд приговорил теперь уже экс-полицейского к солидному тюремному сроку. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, еще два года он не сможет управлять авто, его лишили прав.

Однако подсудимый не согласился с наказанием и решил его обжаловать. Приговор в законную силу не вступил.