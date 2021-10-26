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Общество26 октября 2021 14:40

Виталия Кафанова назначили главным тренером ФК «Ростов»

Ранее обязанности наставника исполнял Заур Тедеев
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: ФК "Ростов".

Фото: ФК "Ростов".

Виталия Кафанова назначили на пост главного тренера ФК «Ростов». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Виталий Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 годы и с 2019 года. Он выполнял обязанности ассистентом главного тренера. С 2021 года он совмещает эту деятельность с работой тренера вратарей в сборной.

Напомним, в конце сентября обязанности главного тренера исполнял Заур Тедеев. Теперь он будет работать старшим тренером основного состава.

— Желаем Виталию Кафанову и Зауру Тедееву удачной работы в тренерском штабе «Ростова», — поздравили тренеров в ФК «Ростов».