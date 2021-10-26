Ростовские власти ответили на требование поднять цену на проезд

Перевозчики пожаловались на финансовые трудности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали требование перевозчиков поднять цену на проезд. Об этом высказался руководитель департамента транспорта города Христофор Ермашов.

Представитель транспортных компаний рассказал, что они находятся в тяжелом состоянии. На доходах перевозчиков отразились повышение цен на топливо и запчасти, снижение пассажиропотока, также расходы на маски. Ситуацию осложняет дефицит водителей, который составляет 45%.

В департаменте признали трудности, но напомнили о жалобах пассажиров. Жители часто жалуются на нехватку транспорта вечером и некорректное поведение водителей. Руководитель ведомства Христофор Ермашов призвал провести инструктаж сотрудников и «принять все необходимые меры».

— Мы проводим мониторинг ваших проблем и проблем, которые связаны с вашей неудовлетворительной работой. Вы должны понимать, что нужно найти баланс, чтобы запросы жителей были удовлетворены, а для вас созданы комфортные условия для работы, — прокомментировал Ермашов.