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Общество26 октября 2021 14:57

Ростовские власти ответили на требование поднять цену на проезд

В администрации рассказали о жалобах на работу общественного транспорта
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Перевозчики пожаловались на финансовые трудности.

Перевозчики пожаловались на финансовые трудности.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали требование перевозчиков поднять цену на проезд. Об этом высказался руководитель департамента транспорта города Христофор Ермашов.

Представитель транспортных компаний рассказал, что они находятся в тяжелом состоянии. На доходах перевозчиков отразились повышение цен на топливо и запчасти, снижение пассажиропотока, также расходы на маски. Ситуацию осложняет дефицит водителей, который составляет 45%.

В департаменте признали трудности, но напомнили о жалобах пассажиров. Жители часто жалуются на нехватку транспорта вечером и некорректное поведение водителей. Руководитель ведомства Христофор Ермашов призвал провести инструктаж сотрудников и «принять все необходимые меры».

— Мы проводим мониторинг ваших проблем и проблем, которые связаны с вашей неудовлетворительной работой. Вы должны понимать, что нужно найти баланс, чтобы запросы жителей были удовлетворены, а для вас созданы комфортные условия для работы, — прокомментировал Ермашов.