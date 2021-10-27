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Общество27 октября 2021 16:14

Велодорожка на Пушкинской не затруднит работу вывоза мусора

Длина дорожки составит семь километров
Попова Екатерина
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Уже завершены работы по устройству пилотного участка от переулка Доломановского до проспекта Ворошиловского Фото: сайт администрации города

Уже завершены работы по устройству пилотного участка от переулка Доломановского до проспекта Ворошиловского Фото: сайт администрации города

В сентябре власти приступили к установлению велодорожек на Пушкинской. Ее протяженность составит семь километров. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- В настоящее время завершены работы по устройству пилотного участка от переулка Доломановского до проспекта Ворошиловского. В стадии завершения находится участок между проспектом Соколова и проспектом Чехова. Районным службам дано на это десять дней, - уточняется в сообщении.

Кстати, многих ростовчан волновал вопрос о том, не помешают ли дорожки вывозу мусора. В мэрии уточнили, что на участках, где расположены контейнеры для мусора, предусмотрены специальные островки для мусоровозов.