Ростовские антимонопольщики выявили сговор при проведении закупки на реконструкцию моста на улице Малиновского

В итоге, «Ростовавтомост» стал единственным участником и победителем аукциона Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Арбитражный суд Ростовской области подтвердил наличие сговора между министерством транспорта области, администрацией Ростова и фирмой «Ростовавтомост». Об этом сообщает УФАС.

- Представители ведомств проводили переговоры с АО «Ростовавтомост» в период подготовки и проведения аукциона, в результате чего условия аукционной документации существенно корректировались в соответствии с пожеланиями организации, что ущемляло права других потенциальных участников закупки, - уточняется в сообщении.

Обладая уникальной информацией, которой не было у других компаний, «Ростовавтомост» стал единственным участником и победителем аукциона.

Напомним, сейчас на путепроводе заканчивается укладка асфальта и подходит к концу установка шумозащитных экранов. Как только работы на восточной части будут окончены, автомобилисты смогут ездить по ней, а рабочие переместятся на западную часть моста.

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