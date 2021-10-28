На трассе «Ростов-Ставрополь» в аварии пострадали четыре человека

Обе машины сильно пострадали. Фото: УГИБДД России по РО.

В четверг, 28 октября, в Ростовской области произошла серьезная авария. Как сообщили в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось около 04:40 на трассе «Ростов-Ставрополь».

- По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем «девятки» уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «двенадцатой», - добавили в ведомстве. - В результате аварии пострадали оба водителя, а также две 17-летние пассажирки последней легковушки.

Как рассказали специалисты, сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.