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Происшествия28 октября 2021 10:51

На трассе «Ростов-Ставрополь» в аварии пострадали четыре человека

Легковушки столкнулись «лоб в лоб»
ПОПОВА Екатерина
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Обе машины сильно пострадали. Фото: УГИБДД России по РО.

Обе машины сильно пострадали. Фото: УГИБДД России по РО.

В четверг, 28 октября, в Ростовской области произошла серьезная авария. Как сообщили в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось около 04:40 на трассе «Ростов-Ставрополь».

- По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем «девятки» уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «двенадцатой», - добавили в ведомстве. - В результате аварии пострадали оба водителя, а также две 17-летние пассажирки последней легковушки.

Как рассказали специалисты, сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.