Новый автобусный маршрут запустят из Батайска в Ростов

Победителя выберут в первый день декабря
Фото: Андрей АБРАМОВ
Из жилой комплекса Батайска «Южный берег» в комплекс «Прибрежный» запустят новый маршрут. Это говорится в конкурсной документации, опубликованной министерством транспорта области.
Исходя из документа, на линии будут работать автобусы малого класса. Из Батайска автобус ехать по Ворошиловскому мосту до улицы Станиславского.
Одно из требований к будущему перевозчику - наличие безналичной системы оплаты проезда. При этом тариф на перевозку будет устанавливать транспортная компания.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 ноября. Победителя объявят 1 декабря.