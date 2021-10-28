Новый автобусный маршрут запустят из Батайска в Ростов

Победителя выберут в первый день декабря Фото: Андрей АБРАМОВ

Из жилой комплекса Батайска «Южный берег» в комплекс «Прибрежный» запустят новый маршрут. Это говорится в конкурсной документации, опубликованной министерством транспорта области.

Исходя из документа, на линии будут работать автобусы малого класса. Из Батайска автобус ехать по Ворошиловскому мосту до улицы Станиславского.

Одно из требований к будущему перевозчику - наличие безналичной системы оплаты проезда. При этом тариф на перевозку будет устанавливать транспортная компания.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 ноября. Победителя объявят 1 декабря.