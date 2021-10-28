В Ростовской области часть введенных из-за covid-19 ограничений продолжит действие после 7 ноября

Чиновники рассказали: что будет нельзя, а что - можно. Фото: Александр БОЙКО

Часть коронавирусных ограничений, которые вступили в силу 28 октября 2021 года, продолжат действовать и после 7 ноября. Все они прописаны в измененно постановлении под номером 272. Текст документа опубликован на официальном портале Правительства РО.

Теперь всех сотрудников старше 60 лет должны перевести на дистант. На работу из них смогут приходить лишь те, кто привит от коронавируса либо переболел и имеет справку об антителах.

В силе останутся и два выходных для тех, кто решить привиться от covid-19. Зарплата за это время за ними сохранится.

Наполняемость залов также останется не более 50 процентов, при этом у зрителей должен быть или свежий ПЦР-тест, или справка о перенесенном заболевании, или сертификат о поставленной прививке. Их же потребуют при входе в библиотеки, торговые центры и на концерты. Массовые зрелищные мероприятия будут по-прежнему под запретом.

А на спортивные мероприятия с участием спортсменов профессионалов смогут посмотреть не больше 500 зрителей одновременно.

Работа продовольственных ярмарок будет продолжена. Но в ЗАГСы за исключением близких родственников больше 8 человек не пустят.

К слову, дополнительное образование для детей будет приостановлено до 30 ноября.