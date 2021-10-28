Не сложился коллективный иммунитет: Как Ростовская область встречает сезон гриппа

Жители региона не торопятся делать прививку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области чуть больше миллиона человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства число привитых составляет свыше 25 процентов от всех жителей Дона. Но этого явно не достаточно для того, чтобы был создан коллективный иммунитет, который не даст заболеванию распространятся со страшной силой.

В текущем сезоне запланировано привить от гриппа не менее 60 % от численности населения Ростовской области и не менее 75 % от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем профилактических прививок, - добавили эпидемиологи.

Санитарные врачи добавили, что ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано осложнений после прививки.